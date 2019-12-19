Сегодня в Свердловском районном суде Бишкека состоится первое заседание по иску семьи Матраимовых против трёх СМИ Кыргызстана: «Азаттыка», «Клоопа» и 24.kg.

Матраимовы подали иск в суд из-за совместного расследования о коррупции на кыргызской таможне, которое «Азаттык», «Клооп» и OCCRP выпустили в ноябре и декабре этого года.

Один из братьев Матраимовых, Раимбек — фигурант этого расследования. Он занимал пост заместителя главы таможни с 2015 по 2017 годы. Вместе с ним на журналистов в суд подал его брат Искендер, депутат парламента, а также жёны братьев и семейный фонд Матраимовых.

Хотя OCCRP были соавторами расследования, Матраимовы не стали подавать в суд на этот расследовательский центр, базирующийся в Боснии. Но при этом они указали в исковом заявлении издание 24.kg, которое не принимало участие в работе над расследованием, но выпустило свой пересказ.

Почитайте расследование, из-за которого на нас подают в суд

Текстовая трансляция из зала суда: