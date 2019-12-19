Депутат Дастан Бекешев попросил правоохранительные органы расследовать кибератаки на сайт Factcheck.kg и зарегистрировать их в Едином реестре преступлений и проступков.

«Позавчера, 17-декабря, журналисты провели расследование и опубликовали на сайте Factcheck.kg, и спустя 2 часа этот ресурс подвергся DDoS-атакам. Сайты, которые его перепечатали, тоже подверглись атакам. Эти действия прописаны в нашем Уголовном кодексе как “Неправомерный доступ к компьютерной информации”, “Создание вредоносных компьютерных программ” и “Компьютерный саботаж”. Есть ли у нас соответствующие специалисты в правоохранительных органах, которые смогут выявить кто и откуда совершал эти преступные действия?» — сказал депутат.

Бекешев напомнил, что недавно правительство ратифицировало соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества независимых государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и при необходимости можно обратиться за помощью к другим странам.

Журналисты Factcheck совместно с Bellingcat опубликовали расследование о стоимости аксессуаров, автомобиля и одежды Уулкан (Аманды) Тургуновой, жены экс-замглавы Таможенной службы Раимбека Матраимова.

Спустя два часа после публикации сайт Factcheck подвергся DDoS-атакам. Сайты «Кактус», «Экономист», Govori.tv, «Вечерний Бишкек», knews.kg, «Политклиника» и Kloop.kg, которые перепечатали это расследование, также подверглись кибератаке.

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