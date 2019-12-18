Телеканал «Ала-Тоо 24» показал в сюжете митинг против коррупции и давления на журналистов. Однако из общего хронометража в 3 минуты сам митинг был показан только в течение 11 секунд, а о причинах протеста не было сказано ни слова.

Сюжет «Ала-Тоо 24» вышел вечером 18 декабря — основной акцент в нем сделан не на митинге против коррупции, а на свободе слова в Кыргызстане.

Сам протест был упомянут в самом начале сюжета, а кадры с митинга заняли всего 11 секунд из общего хронометража в 3 минуты.

При этом авторы сюжета ни разу не назвали в сюжете имя бывшего замглавы таможни Раимбека Матраимова, расследование о котором стало одной из причин протеста.

Основную часть сюжета занял пересказ того, на каком месте находится Кыргызстан в рейтинге свободы слова и комментарии экспертов Кубана Мамбеталиева и Шерадила Бактыгулова.

«Если свободу слова в Кыргызстане сравнивать с другими странами Центральной Азии, то Кыргызстан, безусловно, является лидером по свободе слова. […] Если сравнивать с США, то у нас можно высказывать те вещи, за которые в США давно бы дали тюремный срок», — говорит Бактыгулов.

Несмотря на то, что сюжет называется «Свобода слова в Кыргызстане», Мамбеталиев говорит, что «абсолютной свободы слова не существует», а если об этом говорят, то это, скорее всего, «реклама, пиар или политический заказ».

Другой нарратив в сюжете заключается в том, насколько улучшилась ситуация со свободой слова в Кыргызстане после прихода ко власти президента Сооронбая Жээнбекова по сравнению с его предшественником Алмазбеком Атамбаевым.

«С приходом Сооронбая Жээнбекова была убрана старая статья, в которой говорится, что генпрокурор может пожаловаться от лица президента. Сейчас генпрокурор не может этого делать. После этого Сооронбай Жээнбеков не писал исковых заявлений», — говорит Мамбеталиев.

Атамбаев действительно во время своего президентства судился с несколькими изданиями, что, например, привело к закрытию одного из них — «Занозы» (сотрудники которой, впрочем, создали новое информагентство «Кактус»).

Кыргызская общественная телерадиокорпорация (КТРК), в которую входит телеканал «Ала-Тоо 24» — дитя одной из реформ после революции 2010 года.

КТРК была образована из бывшей государственной телерадиокорпорации и задумывалась как общественный беспристрастный вещатель, который не будет зависеть от давления власти.

Однако освещение митингов против коррупции — пример того, что КТРК, несмотря на реформы, продолжает в целом придерживаться провластной линии в своих сюжетах.

Материалы о коррупции на таможне и последовавшей реакции: