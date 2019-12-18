Повестка в суд по делу о защите чести Матраимовых

В офис «Клоопа» пришла повестка в Свердловский районный суд, где завтра начнётся процесс по «защите чести и достоинства» семьи Матраимовых.

Заседание пройдет в 14:00, вместе с «Клоопом» ответчиками выступают радио «Азаттык» и онлайн-издание 24.kg.

Иск против этих трёх СМИ 10 декабря подал бывший замглавы таможни Раим Матраимов, его брат и депутат парламента Искендер, их жёны — Уулкан Тургунова и Минавар Жумаева — и семейный фонд Матраимовых.

Причиной иска стало расследование о коррупции на таможне, которое «Клооп» и «Азаттык» выпустили совместно с OCCRP. Раим Матраимов и его жена — одни из фигурантов этого расследования.

Матраимовы хотят добиться компенсации в 22,5 миллиона сомов от «Азаттыка», 12,5 миллиона сомов от «Клоопа» и 10 миллионов сомов от журналиста «Азаттыка» Али Токтакунова.

Кроме того, они потребовали 15 миллионов сомов от издания 24.kg, хотя они не были причастны к расследованию, а лишь выпустили его пересказ.

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