В Бишкеке прошел второй митинг против коррупции «REакция 2.0» — реакция на расследование журналистов о контрабанде, коррупции в таможне и связях клана Матраимовых с кланом Абдукадыр. Этот митинг провели 18 декабря, а уже 19 декабря пройдет первое заседание суда по делу о защите чести и достоинства экс-зампреда таможни Раимбека Матраимова и его семьи.

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Митинг встретился с провокациями как в интернете, так и у Белого дома. Накануне мероприятия силы троллей, ботов и фейковых аккаунтов сконцентрировались на распространении публикаций о том, что у Белого дома пройдет «гей-акция». Были также созданы фейковые страниц активистов, рассказывающие о том, что митинг якобы отменен.

Фото: Александра Титова

Нацпатриоты собирались у главной елки Бишкека. Фото: Александра Титова

На саму акцию явился провокатор, который пытался сфотографироваться с политактивисткой Ширин Айтматовой с разноцветным флагом, но она его прогнала. Также на акцию пришли нацпатриоты, но их от участников мирного митинга отгородила милиция.

Милиция встала двойным рядом, чтобы не дать провокаторам помешать мирной акции. Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Провокации фейков не помешали людям — по некоторым оценкам, более тысячи людей — прийти на мирную акцию. Это были люди разных возрастов, и все они требовали борьбы с коррупцией.

Фото: Александра Титова

Фото: Александра Титова

Потребовав от властей антикоррупционных реформ, митингующие подняли красные карточки в руках в знак нетерпения. На предыдущей акции правительство предупреждали желтыми. Митинг продлился около полутора часов, после чего участники разошлись.

Фото: Александра Титова

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