В Бишкеке прошел второй митинг против коррупции «REакция 2.0» — реакция на расследование журналистов о контрабанде, коррупции в таможне и связях клана Матраимовых с кланом Абдукадыр. Этот митинг провели 18 декабря, а уже 19 декабря пройдет первое заседание суда по делу о защите чести и достоинства экс-зампреда таможни Раимбека Матраимова и его семьи.
Митинг встретился с провокациями как в интернете, так и у Белого дома. Накануне мероприятия силы троллей, ботов и фейковых аккаунтов сконцентрировались на распространении публикаций о том, что у Белого дома пройдет «гей-акция». Были также созданы фейковые страниц активистов, рассказывающие о том, что митинг якобы отменен.
На саму акцию явился провокатор, который пытался сфотографироваться с политактивисткой Ширин Айтматовой с разноцветным флагом, но она его прогнала. Также на акцию пришли нацпатриоты, но их от участников мирного митинга отгородила милиция.
Провокации фейков не помешали людям — по некоторым оценкам, более тысячи людей — прийти на мирную акцию. Это были люди разных возрастов, и все они требовали борьбы с коррупцией.
Потребовав от властей антикоррупционных реформ, митингующие подняли красные карточки в руках в знак нетерпения. На предыдущей акции правительство предупреждали желтыми. Митинг продлился около полутора часов, после чего участники разошлись.