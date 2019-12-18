Единственный из семьи Матраимовых, кто отреагировал на антикоррупционный митинг в Бишкеке — депутат парламента Искендер Матраимов, брат бывшего замглавы таможни Раима Матраимова.

Раим Матраимов — один из фигурантов журналистского расследования «Азаттыка», «Клоопа» и OCCRP о коррупции на таможне. Именно это расследование, а также иск семьи Матраимовых против авторов расследования, стал причиной уже двух митингов в центре Бишкека за последний месяц.

Реагируя на сегодняшний митинг, Искендер Матраимов пожаловался, что его семью «показывают виноватой во всех бедах страны».

«Нас показывают так, будто мы одни виноваты во всех неудачах в Кыргызстане», – написал депутат на своей странице в фейсбуке.

По его словам, несмотря на то, что «в нашем государстве свободе слова дано безграничное право», некоторые «силы» и журналисты используют их «в целях растаптывания чести и достоинства кого-либо».

«Также некоторые журналисты, отступая от журналистской этики и не соблюдая объективность, дают место для однобокого очернения. Кроме этого, можно заметить, что они вместе выходят на происходящие митинги, и навязывают свои позиции. Считаю, что такими действиями они дискредитируют кыргызскую журналистику», – пишет он, очевидно имея в виду расследование «Клоопа», «Азаттыка» и OCCRP.

Депутат Матраимов обеспокоен, что «клевета» в отношении его брата дошла «до такого уровня, что в нее уже верят простые граждане».

«Пользуясь нашей сдержанностью и молчанием, как угодно очерняют нас. Они атаковали нашу семью с односторонней информацией, как будто у них есть месть. Не уточняя законы, правила работы в таможне, они слова человека, который находится в розыске, на которого было возбуждено уголовное дело по мошенничеству выпустили как важное доказательство», – говорит депутат.

Он не упомянул документальные доказательства, имеющихся у журналистов – их уже передали в Госкомитет нацбезопасности.

«По расследованию “Азаттыка” идет разбирательство. Некоторые группы людей, у которых есть политические интересы, не дожидаясь результата разбирательства один за другим организуют акции, подделывают фотографию моего брата, с издевкой носят их и занимаются распространением провокационных мнений», – сказал депутат, который считает, что его брата винят «даже в смоге».

Матраимов утверждает, что докажет, что его семью «очерняют», и «время расставит все по местам».

Тем временем, уже 19 декабря пройдёт первое заседание по иску семьи Матраимовых к СМИ, с которых они требуют 60 миллионов сомов.

Среди СМИ, с которыми судятся Матраимовы, — «Азаттык» и «Клооп», которые провели расследование о связи Раима Матраимова с кланом Абдукадыр – влиятельной семьёй, которая создала подпольную империю грузоперевозок.

Ещё на одно издание — 24.kg — Матраимовы подали иск за пересказ расследования.

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