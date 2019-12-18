Обновлено в 15:30.

Погранслужба подтвердила, что кыргызский солдат-срочник получил ранение на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области. Всего ранены шесть человек, у двух из них огнестрельные ранения. В числе пострадавших четверо военнослужащих, депутат местного кенеша и местный житель.

Срочника ранили в руку и ногу, выстрел произведен со стороны Таджикистана. По информации журналистов, также есть пострадавшие с ранением руки и головы.

На место конфликта вылетел первый зампред ГПС, полковник Абдикарим Алимбаев. Тот уже переговорил с представителем таджикской погранслужбы генерал-майором Хикматулло Пираковым на счет недопущения усугубления ситуации на границе. Сейчас Погранслужба заверяет, что конфликт остановлен и с местными жителями проводят беседы.

Об очередном конфликте на приграничной территории стало известно еще 16 декабря. Называются разные причины, одна из них — забор, который таджикская сторона ставила на неописанном участке в местности Дахма. В итоге его убрали.

На следующий день кыргызстанец был избит у села Кок-Таш — там же продолжился конфликт сегодня, когда жители двух стран стали бросаться в друг друга камнями, из-за чего в конфликт пришлось вмешаться пограничникам. Таджикистан сообщил о двух своих избитых гражданах — школьнике и имаме. Больница Исфары сообщила, что ранены были трое граждан Таджикистана — кроме школьника и имама был ранен 23-летний парень. При этом школьник был избит, а двое других получили ранения из-за ударов камнями.

Конфликты на приграничной территории случаются часто — причиной называют строительство забора, установку флагштока или обычную потасовку местных жителей. Но главная причина в том, что у Кыргызстана и Таджикистана до сих пор есть неописанные участки границ. Президенты двух стран встречались в этом году после очередного конфликта и обещали уладить этот вопрос. Но пока вопрос не улажен, а участки границ остаются спорными, из-за чего люди вступают в конфликты — в последнем сентябрьском конфликте погибли четыре человека — один кыргызстанец и три таджикистанца.