Мирный митинг в поддержку экс-депутата Садыра Жапарова прошел в сквере имени Горького на западе города.

В акции приняли участие более 100 человек. Сторонники Жапарова призывают власти помиловать экс-депутата, который сейчас отбывает в тюрьме 10-летний срок.

Гражданский активист Мелис Аспеков сообщил о том, что за освобождение Жапарова собрано 500 тысяч подписей.

По его словам, сторонники бывшего депутата планируют собрать миллион подписей и потом передать президенту Сооронбаю Жээнбекову.

Ранее Жапаров попросил о помиловании в своем обращении к президенту. Во-первых, он считает, что дело против него сфабриковано. Во-вторых, его семья находится в тяжелом положении.

Его адвокат Шарабидин Токтосунов пояснил в интервью «Клоопу», что пока Жапаров находился в тюрьме, его родители скончались, а сын разбился в аварии.

«Сейчас в его семье тяжелые времена. Из-за этого он просит о помиловании», — сказал Токтосунов.

Садыр Жапаров — политик, который оппонировал правлению бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В 2018 году суд признал Жапарова виновным в финансировании митинга за национализацию золоторудного месторождения «Кумтор» в городе Каракол и селе Саруу в 2013 году.

Суд посчитал, что тогда Жапаров управлял митингующими и дал им команду взять в заложники тогдашнего губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. Его приговорили к 11,5 годам колонии усиленного режима.

Позже Верховный суд сократил этот срок на полтора года.

Сам Каптагаев сказал, что не имеет никаких претензий к Жапарову и попросил в сентябре этого года пересмотреть дело политика.