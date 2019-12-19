Погранслужба Кыргызстана сообщила, что ситуация на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области стабилизировалась после стычек местных жителей, которые происходили там с 16 по 18 декабря.

Эпицентром событий стало приграничное село Кок-Таш в Баткенском районе Баткенской области, которое находится возле спорного участка границы с Таджикистаном.

Версия Кыргызстана

Предположительно конфликт начался 16 декабря из-за установки заборов на спорном участке. Погранслужба Кыргызстана сообщила тогда, что конфликт удалось уладить и жертв не было. Однако уже на следующий день, по информации ведомства, граждане Таджикистана избили кыргызстанца, и он был доставлен в областную больницу.

Из-за этого конфликт снова разгорелся, около 200 жителей двух государств начали словесную перепалку.

Чтобы урегулировать ситуацию, на место конфликта 18 декабря в Баткен вылетел первый зампред ГПС, полковник Абдикарим Алимбаев. В тот же день, около 11:30 часов, двусторонние переговоры обернулись взаимным закидыванием камнями и были разбиты лобовые стекла автомобилей таджикистанцев.

Спустя 20 минут таджикская сторона открыла огонь, в результате чего сотрудник правоохранительных органов Кыргызстана получил ранение в ногу и руку. Также получил ранение депутат Самаркандекского айыл окмоту. После стало известно о еще четырех пострадавших — из них трое сотрудники МВД. Состояние пострадавших оценивается как «стабильное».

Версия Таджикистана

Радио Озоди, ссылаясь на анонимные источники из таджикского города Исфары, пишет что конфликт начался после того, что «жители кыргызского села Кок-Таш избили таджикских школьников, нечаянно перешедших на кыргызскую территорию”. Тогда пострадал школьник Умедджон Сафаров.

Из-за избиения детей 17 декабря между жителями приграничных районов началась словесная перепалка, переросшая в метание камнями с двух сторон». В этот день пострадал имам таджикской сельской мечети Содикбой Набиев.

Как пишет «Озоди», кыргызские пограничники не отреагировали на избиение школьника Умедджона Сафарова.

«Когда жители джамоата Чорку вмешались и повалили обидчика подростка, кыргызские пограничники открыли огонь по гражданам Таджикистана. В ответ таджикские пограничники также открыли огонь и только после этого кыргызские военные прекратили стрельбу», — цитирует жителя Исфары таджикское издание.

Переговоры

Погранслужба Кыргызстана и пресс-секретарь председателя Согдийской области Таджикистана Музаффар Юнусов сообщили, что по итогам переговоров были приняты решения о том, что на спорном участке будут убраны заборы поставленные гражданами Таджикистана и Кыргызстана.

В госпогранслужбе Кыргызстана добавили, что в целях обеспечения общественного порядка сотрудники правоохранительных органов провели патрулирование на приграничных территориях, а пограничное подразделение расположенное в Баткенской области несут службу в усиленном режиме.

Конфликты на приграничной территории случаются часто — причиной называют строительство забора, установку флагштока или обычную потасовку местных жителей. Но главная причина в том, что у Кыргызстана и Таджикистана до сих пор есть неописанные участки границ. Президенты двух стран встречались в этом году после очередного конфликта и обещали уладить этот вопрос. Но пока вопрос не улажен, а участки границ остаются спорными, из-за чего люди вступают в конфликты — в последнем сентябрьском конфликте погибли четыре человека — один кыргызстанец и три таджикистанца.