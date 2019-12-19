Айэркен Саймаити

На заседании парламент 19 декабря депутаты продлили срок работы временной комиссии по изучению обстоятельств, связанных с бизнесменом Айэркеном Саймаити. Он был убит в одном из стамбульских отелей в Турции 10 ноября.

Как заявил депутат и член комиссии Мирлан Жеенчороев, работа продлилась, из-за того, что не все госорганы ответили на запросы комиссии.

«Были направлены запросы в госорганы, которые дают ответы. Но не все ответы пришли. На сегодняшний день часть органов не всю информацию предоставила», — заявил он.

Комиссия сформировалась 21 ноября, в нее входят 12 депутатов от разных фракций. Ранее в состав комиссии входили парламентарии Искендер Матраимов и Алтынбек Сулайманов, но позже они ушли по собственному желанию.

Матраимов покинул комиссию из-за конфликта интересов, так как он брат экс-замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова. По словам Саймаити, он был связан с коррупционной сетью.

Сулайманов ушел, «чтобы не вызвать подозрений» к работе комиссии, так как его связывали с Саймаити.

Убийство Саймаити

Айэркен Саймаити был убит 10 ноября в кафе одного из стамбульских отелей. По информации турецких СМИ, к Саймаити в кафе подошел мужчина и выстрелил ему в голову из глушителя.

По делу об убийстве Саймаити были задержаны четыре человека, найдено оружие и машина, на которой скрылись подозреваемые. Сообщается, что ценой жизни Саймаити стала 1000 долларов — якобы такую сумму заплатили убийцам.

В Кыргызстане Саймаити связывают с влиятельным кланом Матраимовых. «Клооп» и «Азаттык» опубликовали расследование, в котором Саймаити признался в вывозе 700 миллионов долларов из Кыргызстана.

Большая часть денег переправлялась Хабибуле Абдукадыру — 55-летнему китайскому бизнесмену, который перевозил незадекларированные и неправильно оформленные товары на миллионы долларов из Китая в Кыргызстан и дальше на рынки соседних стран.

Саймаити заявил, что Абдукадыру помогал бывший запред таможенной службы Раимабек Матраимов — через него шел подкуп ряда госслужащих.