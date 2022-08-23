Тела 14 кыргызстанцев, погибших в аварии В Ульяновской области России доставили в Кыргызстан. Об этом сообщили в МЧС.
По данным министерства, спецборт «ГРУЗ 200» приземлился в Международном аэропорту Оша 23 августа. Тела погибших доставят в родные города.
Авария в Ульяновской области
Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области России произошла авария с участием микроавтобуса и двух фур. В результате аварии погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Их состояние оценивается как «стабильно тяжелое с положительной динамикой».
По данным полиции Ульяновской области, водитель одного из большегрузов вовремя не затормозил и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя фурами.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Позже, президент Садыр Жапаров объявил 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана. В этот в республике прочитали поминальную молитву жертвам аварии.
Список погибших в аварии
Министерство чрезвычайных ситуаций 23 августа опубликовало список погибших кыргызстанцев В ДТП в Ульяновской области.
Абдулхамид уулу Жакыпбек 1990 года рождения;
Диана Бекмурзаева 1998 года рождения;
Кутманали уулу Сыймыкбек 1999 года рождения;
Уулкан Сулайманова 1976 года рождения;.
Шекербек Жуманалиев 2000 года рождения;
Элнура Мусабаева 1980 года рождения;
Ормонбек кызы Алина 1995 года рождения;
Турсуналы уулу Адилет 1999 года рождения;
Каныбек уулу Азиз 1976 года рождения;.
Абдуллаева Ойгул Гани кызы 1991 года рождения;
Акылбек уулу Майрамбек 1997 года рождения;
Каныбек Кожомбаев 1986 года рождения;
Арыстанбек уулу Нуртилек 1996 года рождения;
Ирисбаев Алмазбек 1978 года рождения.