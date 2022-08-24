Родственникам кыргызстанцев, погибших в ДТП в Ульяновской области, выделят по 300 тысяч сомов из фонда Садыра Жапарова. Об этом сообщил замглавы кабмина Бакыт Торобаев.

Такую же сумму получат трое пострадавших, которые получают лечение в больнице в Ульяновской области.

Тела 14 кыргызстанцев, погибших в аварии в России, доставили в Кыргызстан вчера, 23 августа, с помощью спецборта «Груз-200». Этот день по всему Кыргызстану был объявлен Днем всеобщего траура.

Авария в Ульяновской области

Днем 21 августа на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области России произошла авария с участием микроавтобуса и двух фур. В результате аварии погибли 16 человек — из них 14 граждане Кыргызстана. Троих кыргызстанцев госпитализировали. Их состояние оценивается как «стабильно тяжелое с положительной динамикой».

По данным полиции Ульяновской области, водитель одного из большегрузов вовремя не затормозил и наехал на микроавтобус, который ожидал своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги. В результате микроавтобус оказался зажатым между двумя фурами.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Позже, президент Садыр Жапаров объявил 23 августа Днем всеобщего траура на территории Кыргызстана. В этот в республике прочитали поминальную молитву жертвам аварии.

Список погибших в аварии

Министерство чрезвычайных ситуаций 23 августа опубликовало список погибших кыргызстанцев В ДТП в Ульяновской области:

Абдулхамид уулу Жакыпбек 1990 года рождения;

Диана Бекмурзаева 1998 года рождения;

Кутманали уулу Сыймыкбек 1999 года рождения;

Уулкан Сулайманова 1976 года рождения;

Шекербек Жуманалиев 2000 года рождения;

Элнура Мусабаева 1980 года рождения;

Ормонбек кызы Алина 1995 года рождения;

Турсуналы уулу Адилет 1999 года рождения;

Каныбек уулу Азиз 1976 года рождения;.

Абдуллаева Ойгул Гани кызы 1991 года рождения;

Акылбек уулу Майрамбек 1997 года рождения;

Каныбек Кожомбаев 1986 года рождения;

Арыстанбек уулу Нуртилек 1996 года рождения;

Ирисбаев Алмазбек 1978 года рождения.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.