В Араванском районе Ошской области милиция не приняла заявление у женщины об избиении со стороны мужа. Об этом на своей странице в Facebook рассказала юристка Мухайе Абдураупова.

По ее словам, пострадавшая сообщила правоохранителям, что муж принуждает ее к браку и не дает развод. Однако милиция по этому факту никаких действий не предприняла.

Юристка рассказала, что мужчина несколько раз преследовал свою жену, избивал и запугивал ее.

«Женщина у себя дома, прячется и не хочет больше жить с этим (недо)мужчиной, но он перепрыгивает через стену. Далее на видео женщина держится за лицо, так как он до этого ударил ее, потом хватается за шею и прижав к стене душит, затем разбивает телефон. Таким образом, он все это время запугивал, избивал, преследовал женщину и принуждал жить», – написала Абдураупова.

Когда мужчина во второй раз избил женщину, сообщает Абдураупова, милиция обвинила его в причинении легкого вреда здоровью. При этом инцидент сопровождался насильственным приводом жены домой.

Что говорят в милиции?

В УВД Ошской области журналистке «Клоопа» опровергли информацию о том, что милиция якобы не приняла заявления от пострадавшей.

По данным УВД, 23 августа в милицию обратилась 28-летняя женщина. Она рассказала, что 13 марта 2021 года супруг избил ее и сломал сотовый телефон.

Через год, 13 июля 2022 года, мужчина пришел в родительский дом жены, где она на тот момент жила, и избил ее. В милиции отметили, что по этому факту ведется следствие. Назначены экспертизы.

Там также добавили, что 22 июля женщина обращалась в другое отделение милиции, где по факту избиения возбудили уголовное дело по статье «Причинение легкого вреда здоровью».

16 августа, женщина снова пришла в милицию, чтобы написать заявление на мужа. Однако, по данным пресс-службы, женщина ушла не написав жалобы и пообещала прийти в другой раз, но не пришла.

Семейное насилие и фемицид

В 2021 году в Глобальном индексе мира и безопасности женщин (WPS) Кыргызстан был признан самой безопасной страной для женщин в Центральной Азии, заняв 97 место.

В своем докладе международная правозащитная организация Amnesty International отмечала, что домашнее насилие в Кыргызстане в 2021 году носило «повсеместный характер». В отчете организации говорилось, что пострадавшие неохотно обращались в милицию, потому что находились в экономической зависимости от агрессоров и боялись стигматизации в обществе.

В МВД сообщали, что за 2021 год в Кыргызстане зарегистрировали более 10 тысяч случаев домашнего насилия.

Пострадавшим от семейного насилия в Кыргызстане выдают охранный ордер. Он действует три дня, но его можно продлить на 30 дней.

Лицо, совершившее семейное насилие и получившее временный охранный ордер, обязано выполнить все условия, указанные в документе. Неисполнение условий временного охранного ордера влечет уголовную ответственность и не прекращает его действия.

Однако, на деле, ордеры не всегда работают так, как задумывалось.

Милиция не выдает его без сопроводительных писем адвокатов, а сам ордер нужно продлевать через три дня. Кроме того, пострадавшие от семейного насилия не всегда знают об охранных ордерах.

Добиться реального наказания для семейного агрессора очень сложно — большинство дел подпадает под административную ответственность, где виновник может отделаться штрафом или общественными работами. При этом агрессор, чувствуя свою безнаказанность, продолжает семейное насилие.

Систематическое семейное насилие приводит к убийству женщин их мужьями, сожителями или бывшими партнерами. Такие убийства называются фемицидом.

Если вы столкнулись с насилием со стороны своего партнера, то вы можете обратиться за помощью в кризисные центры страны.

Адреса кризисных центров:

Кризисный Центр «Шанс»: г. Бишкек, Пр.Чуй, 207, к.509, 0 709 710 320;

Кризисный центр «Сезим»: г.Бишкек, ул.Табышалиева, 3, 0 312 512 640;

ОО «Энсан — Диамонд»: г. Ош, ул. Ленина, 205/105, 0 772 328 960, 0 322 222 965;

Кризисный Центр «Акылкарачач» при ОО «Эне назары»: Ошская область, Алайский р-н , с. Гульча, ул. Набережная, д. 1, 0 555 281 423, 0 776 281 423;

Кризисный Центр «Аруулан»: г. Ош, ул. Ленина, 205, 0 776 380 777, 0 322 255 608;

Кризисный Центр «Ак журок»: г. Ош, ул. Ленина 205, 0 550 231 329, 0 322 245 976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан»: г. Ош, ул. Ленина, 312/23, 0 773 843 461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш»: г. Нарын, ул. Кыргыза, 31/3, 0 700 257 890, 0 352 250 270;

Кризисный Центр «Маана» при ОФЦЖИ «Аялзат»; г. Талас, ул. Тагайбаева, 274/2, 0 557 484 713, 0 342 255 885;

Кризисный Центр «Жаныл Мырза» при ОФ «Омур Булагы»: г. Баткен, ул. Сыдыкова, 3, 0 777 393 077;

Кризисный Центр «Каниет»: г. Джалал-Абад, ул. Б. Осмонова, 113, 0 372 255 084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив»: г.Каракол, ул. Абдрахманова, 105-14 , 0 392 251 091, 0 553 835 717;

Кризисный центр «Алтынай»: Чолпон-Ата, 0 709 694 550;

Кризисный центр «Мээрман»: Каракол, 0 706 383 637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая»: Каракол, 0 702 223 535 — горячая линия, 0 551 733 390.

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