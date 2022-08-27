В Москве россиянин подозревается в покушении на убийство кыргызстанца. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

В ведомстве сообщили, что 26 августа в одном из кафе Зеленоградского округа Москвы между мужчинами произошел конфликт, во время которого мужчина произвел выстрелы из огнестрельного оружия, после чего скрылся. От полученных ранений 33-летний кыргызстанец скончался на месте. Другой кыргызстанец госпитализирован в медучреждение.

Следственный отдел по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

В МИД сообщили, что задержан подозреваемый – гражданин России. Отмечается, что юристы посольства находятся на связи с родственниками погибшего.

Между тем родные погибшего кыргызстанца сообщили изданию kaktus.media, что Хамидулло Халдаров работал таксистом в Москве. У него остались трое детей — два сына и дочь. Родственники сообщили, что не смогли дозвониться в посольство. Им нужна помощь, чтобы доставить в Ош тело Хамидуллы.

Вместе с тем кыргызстанцы сообщили, что госпитализированный мужчина тоже их родственник. Они отметили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии.