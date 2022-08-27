Посольство США в Кыргызстане осветило стену здания государственным флагом республики в честь предстоящего Дня независимости. Об этом говорится на сайте диппредставительства.

По их данным, флаг Кыргызстана будет показан на стене посольства до 2 сентября. В посольстве отметили общие ценности кыргызстанцев и американцев, в том числе любовь к свободе, справедливости и равенству.

«Мы рады осветить стену нашего посольства в честь Дня независимости Кыргызской Республики. Это наглядный символ дружбы между нашими народами и поддержки Соединенными Штатами независимости и суверенитета Кыргызской Республики», — говорится в сообщении.

Там также добавили, что США гордится тем, что «одними из первых» признали независимость Кыргызстана и открыли дипломатическое представительство в Бишкеке.