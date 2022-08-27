Диплом о высшем образовании экс-депутата Жогорку Кенеша Рыскелди Момбекова признали недействительным. Информацию «Клоопу» подтвердили в пресс-службе Министерства образования и науки.

В биографии бывшего нардепа указано, что в 2003 год он окончил юридический факультет Кыргызского национального университета. Там также говорится, что в 2014 году Момбеков получил второе высшее образование в Дипломатической академии МИД по специальности «Дипломатия».

Однако, по данным ведомства, комиссия по изучению подлинности диплома бывшего нардепа выяснила, что Момбеков не учился в КНУ с 1997 по 2003 год и не получал соответствующего диплома.

Кроме того, члены комиссии рекомендовали руководству Дипакадемии рассмотреть вопрос о подлинности диплома экс-депутата.

В 2021 году, во время парламентских выборов, Момбекова заподозрили в подделке диплома. Тогда в ГКНБ даже начали досудебное производство по этому факту по статье «Подделка документов».

По данным госкомитета, регистрационный номер диплома политика принадлежит другому человеку. Однако, используя этот документ, Момбеков смог поступить на заочное отделение в Дипакадемию и получил второе высшее образование. Тогда ЦИК исключил его из списка кандидатов партии, но суд отменил это решение.

В 2022 году Момбеков решил участвовать на повторных выборах депутатов парламента по Первомайскому избирательному округу.

Однако ЦИК отказался регистрировать Момбекова в качестве кандидата из-за того, что он «не сдал диплом о высшем образовании».

Рыскелди Момбеков

Рыскелди Момбеков — экс-депутат парламента от СДПК, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Он не раз критично высказывался в отношении представителей власти, в том числе и в отношении своих коллег.

Например, он раскритиковал депутатов, ездивших «на чай» к президенту Садыру Жапарову, а после встречи изменивших свою позицию по поводу ряда законопроектов. Политик требовал отставки главы Минздрава Алымкадыра Бейшеналиева, называя его комиком, а не министром. Момбеков говорил, что чиновник опозорил страну с настойкой аконита (иссык-кульский корень), как лекарства от COVID-19. А министра цифрового развития Дастана Догоева Момбеков и вовсе обвинил в коррупции.

Скандалы с дипломами и их проверка

20 января Садыр Жапаров поручил ГКНБ проверить дипломы всех чиновников на подлинность. Масштабная проверка началась 24 января и продолжается по сей день.

9 апреля в ЦИК со ссылкой на ГКНБ сообщили, что депутатов Фархата Исмаилова (фракция «Ата-Журт Кыргызстан») и Фарходбека Алимжанова (фракция «Альянс») подозревают в получении поддельных дипломов. Оба депутата отрицают, что дипломы поддельные.

В начале года обвинение в наличии поддельного диплома стоило депутатского мандата Орозайым Нарматовой от «Бутун Кыргызстан». Она отрицала, что ее диплом поддельный. Вместо нее в парламент пришла Айгуль Айдарова.