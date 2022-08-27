Председатель Госкомитета нацбезопасности Камчыбек Ташиев торжественно открыл новое здание управления ГКНБ по Базар-Коргонскому району. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В ГКНБ рассказали, что в церемонии открытия участвовали председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, ветераны спецслужб, депутат Жогорку Кенеша Айбек Алтынбеков и представитель президента в Джалал-Абадской области Абсатар Сыргабаев.

В пресс-службе отметили, что в новом здании есть все условия для сотрудников и установлено современное оборудование.

Сообщается, что ранее здание ГКНБ размещалось в части здания Базар-Коргонского райсуда.

В последний раз новое здание для органов национальной безопасности открывали 18 августа. В церемонии открытия участвовал Камчыбек Ташиев.

С сентября 2021 года в разных областях республики власти начали открывать новые здания ГКНБ. Всего с того времени по всей стране открыли 11 новых зданий для сотрудников спецслужб.

3 марта 2022 года в Бишкеке начали строительство академии ГКНБ.