Служба исполнения наказаний отказала бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву в прохождении лечения в Москве. Об этом сообщил его адвокат Замир Жоошев.

Юрист напомнил, что ранее Наццентр кардиологии и хирургии заключил, что состояние здоровья Атамбаева требует медицинского вмешательства, которое невозможно провести в Кыргызстане. Исходя из этого, Жоошев заявил, что отказ СИН нарушает права человека на здоровье и жизнь.

Жоошев посетовал на то, что в СИН сослались на отказ Атамбаева от лечения в Наццентре кардиологии. Адвокат напомнил, что бывший президент уже проходил лечение в этом медучреждении, однако там не смогли устранить причину болей в спине и пищеводе из-за отсутствия в стране соответствующих специалистов и медоборудования.

«Если после ответа СИН с Атамбаевым случится худшее, то “трагическим стечением обстоятельств” назвать это уже не получится. Про болезнь Атамбаева действующие госорганы и их должностные лица знают уже больше года. Но они не принимают мер, чтобы дать Атамбаеву реализовать свое право на здоровье и жизнь», – написал Жоошев.

Он добавил, что защита Атамбаева просит отпустить его «на лечение», а не «домой». При этом, подчеркнул Жоошев, «есть все гарантии», что после лечения бывший президент вернется в страну для дальнейшего отбывания срока, «пусть даже незаконного».

«Единственное, на что в своем ответе ссылается СИН – это нахождении Атамбаева в колонии №27 на основании приговора по делу Батукаева. Однако мы не устаем повторять, что это незаконный, политически мотивированный приговор. Адвокаты уже подали кассацию в Верховный суд. Теперь продолжаем надеяться на объективное и справедливое рассмотрение дела», – заключил юрист.

О том, что Атамбаеву требуется лечение в Москве, Жоошев сообщил «Клоопу» 17 августа. Тогда он рассказал, что просит отпустить на лечение бывшего президента на 4 месяца.

По его словам, Атамбаев нуждается в конфокальной лазерной эндоскопии и аргонно-плазменной абляции на пищеводе, которые невозможно провести в Кыргызстане из-за отсутствия спецоборудования.

Дело в отношении Атамбаева

Алмазбек Атамбаев содержится в колонии № 27 в селе Молдовановка. Бывшего президента приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Кроме того, в отношении него в суде продолжается рассмотрение двух дел: по кой-ташским событиям 2019 года, в нем объединены несколько уголовных дел, а также дело об июньских событиях 2010 года, где Атамбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

Состояние здоровья бывшего президента

В конце мая Алмазбека Атамбаева госпитализировали в Наццентр кардиологии.

Ранее адвокаты бывшего президента не раз просили разрешение на его госпитализацию. Атамбаева не единожды увозили из зала суда на скорой помощи в колонию из-за проблем со здоровьем.

Как сообщал Наццентр по предупреждению пыток, состояние здоровья бывшего президента из-за принудительного привода в суд резко ухудшается.

Атамбаев жаловался правозащитникам на сильные боли в области поясницы, не дающие ему ни сидеть, ни стоять, чувство нехватки воздуха при малейшем движении, а также на онемение рук и ног.

Главврач лечебно-исправительного учреждения при колонии №47 отмечал, что бывшему президенту требуется полное обследование и лечение.

В апреле Атамбаева перевели из колонии №47 в Бишкеке в колонию №27 в селе Молдовановка Чуйской области. Бывшего президента вместе с его соратниками задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области.