В Ошской области 15 учителям вручили сертификаты на земельные участки под строительство домов. Об этом 26 августа сообщили в областной администрации.

Кроме этого, обладателям сертификата «Алтын тамга», «Золотого сертификата» и победителям республиканской олимпиады, их школам и учителям вручили денежные призы. В области также определили лучшие школы и детские сады. Победителям вручили премии в размере 10 тысяч сомов.

В 2021 году такие же земельные участки передали молодым учителям области. Земельные участки получили пять учителей из Кара-Суйского и Узгенского районов, и три преподавателя из Чон-Алайского района.

Автор: Бакай Алмаз