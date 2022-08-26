Генпрокуратура не допрашивала бывшего посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили в надзорном органе.

Ранее Бекназаров сообщил радио «Азаттык», что 25 августа его допрашивали в Генпрокуратуре. По его словам, его допрашивали в качестве свидетеля в связи с выездом из страны покойного Кадыржана Батырова — экс-депутата и бывшего президента узбекского национального культурного центра в Джалал-Абаде.

В надзорном органе заявили, что дело по июньским событиям находится на рассмотрении в городском суде. В свою очередь Бишкекский горсуд подтвердил, что чиновника не вызывали на допрос.

17 января этого года Бекназарова вызвали на допрос в Генпрокуратуру по делу об июньских событиях, поскольку в 2010 году он был зампредседателя Временного правительства — возглавлял прокуратуру и Финпол.

5 августа Бекназарова сняли с поста посла в Малайзии из-за того, что он «не смог справиться с поставленными внешнеполитическими задачами, в том числе по укреплению политического диалога между Кыргызстаном и Малайзией». Решение было принято на фоне критики Бекназаровым нового соглашения по Кумтору.

Возобновление расследования

ГКНБ возобновил расследование по июньским события в апреле 2021 года по поручению президента Садыра Жапарова.

В Госкомитете пояснили, что проверка будет идти и в отношении должностных лиц Временного правительства по факту содействия незаконному выезду за пределы страны Кадыржана Батырова*.*Кадыржан Батыров был известен как предприниматель из Джалал-Абада и бывший лидер узбекской общины на юге Кыргызстана. В 2016 году он покинул Кыргызстан. Бизнесмен скончался в 2018 году в Одесской области Украины. Власти Кыргызстана назвали его одним из зачинщиков этнического конфликта между кыргызами и узбеками. Он был заочно осужден за «Вооруженный мятеж» и «Разжигание межнациональной розни» и приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

«Будут исследованы причины и условия, способствовавшие началу массовых беспорядков на территории Ошской и Джалал-Абадской областей в мае-июне 2010 года, а также дана окончательная юридическая оценка действиям членов Временного правительства», — сообщили в ГКНБ.

Вместе с тем оценку получат и действия руководителей силовых структур и должностных лиц областного уровня, которые не приняли меры «к предотвращению трагических событий».

С 10 по 14 июня 2010 года в Оше и Джалал-Абаде произошли столкновения между этническими узбеками и кыргызами — в эти дни на улицах Оша и Джалал-Абаде был введен комендантский час и объявлено чрезвычайное положение. Тысячи зданий были сожжены, а у военных и милиции захватили оружие и спецтехнику.

По официальным данным, в ходе конфликта погибли 426 человек, а более тысячи получили ранения.