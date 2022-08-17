В Службу исполнения наказаний направили ходатайство о том, чтобы бывшего президента Алмазбека Атамбаева отпустили на лечение в Москву. Об этом журналистке «Клоопа» сообщил адвокат Замир Жоошев.

В обращении он указал, что Атамбаев нуждается в конфокальной лазерной эндоскопии и аргонно-плазменной абляции на пищеводе, которые невозможно провести в Кыргызстане из-за отсутствия спецоборудования.

«Эти операции уже проводились Алмазбеку Атамбаеву в 2016 году в Центральной клинической больнице управделами президента России. Причиной для операций послужил диагноз “пищевод Барретта” – предраковое состояние пищевода, грозящее крайне опасным перерождением в злокачественную и неоперабельную опухоль пищевода. После операции необходимо ежегодно проходить обследование для исключения рецидива, что стало невозможным из-за гонений и ареста Атамбаева», – говорится в документе.

Жоошев добавил, что клиника в Москве пригласила бывшего президента на обследование в связи с ухудшением его здоровья.

Фото: Адвокат Замир Жоошев

Адвокат Атамбаева просит отпустить его подзащитного на четыре месяца для прохождения необходимых медпроцедур. Жоошев подчеркнул, что после проведения операций Атамбаев вернется в Кыргызстан для «дальнейшего отбывания срока лишения свободы».

Алмазбек Атамбаев содержится в колонии № 27 в селе Молдовановка. Бывшего президента приговорили к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Кроме того, в отношении него в суде продолжается рассмотрение двух дел: по кой-ташским событиям 2019 года, в нем объединены несколько уголовных дел, а также дело об июньских событиях 2010 года, где Атамбаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностным положением.

Состояние здоровья Атамбаева

В конце мая Алмазбека Атамбаева госпитализировали в Наццентр кардиологии.

Ранее адвокаты бывшего президента не раз просили разрешение на его госпитализацию. Атамбаева не единожды увозили из зала суда на скорой помощи в колонию из-за проблем со здоровьем.

Как сообщал Наццентр по предупреждению пыток, состояние здоровья бывшего президента из-за принудительного привода в суд резко ухудшается.

Атамбаев жаловался правозащитникам на сильные боли в области поясницы, не дающие ему ни сидеть, ни стоять, чувство нехватки воздуха при малейшем движении, а также на онемение рук и ног.

Главврач лечебно-исправительного учреждения при колонии №47 отмечал, что бывшему президенту требуется полное обследование и лечение.

В апреле Атамбаева перевели из колонии №47 в Бишкеке в колонию №27 в селе Молдовановка Чуйской области. Бывшего президента вместе с его соратниками задержали 8 августа 2019 года после двухдневного штурма его дома в селе Кой-Таш Чуйской области.