Депутат Дастан Бекешев считает, что в публикациях 19-летнего активиста Ырыса Жекшеналиева есть только критика и никакого призыва к массовому захвату власти. Таким мнением депутат поделился в своем Telegram-канале.

Депутат сообщил, что впервые услышал о Жекшеналиеве и о его странице «Полит Узник» в Facebook после задержания блогера.

«Можно молчать – так комфортнее. Но все-таки, Ырысу Жекшеналиеву всего лишь 19 лет. Власть сделала его популярным благодаря его сообщениям. Парень просто у себя в Facebook писал про [месторождение] Жетим-Тоо, сына президента и ему предъявляют вот такое жесткое обвинение в том, что он призывал к массовому захвату власти, насильственному свержению конституционного строя – это такая глупость, если честно. Я не нашел в этих сообщениях таких призывов, я нашел критику», – сказал депутат.

Бекешев считает, что суд не должен был сажать блогера и предъявлять ему такие жесткие обвинения, потому что даже взрослые люди ошибаются.

«19 лет – горячая кровь, юность. Я не думаю, что президент сказал “вот этого мальчика сажайте”. Я читал пост президента, где он сказал, что тех, кто распространяет ложную информацию нужно привлекать к ответственности, и естественно, МВД сразу принял слова к действию. За критику вообще сажать нельзя ни в коем случае. Если кому-то не нравилась его критика, то можно было ответить ему, зачем сажать», – считает Бекешев.

Бекешев надеется, что президент проявит снисходительность и скажет, чтобы активиста отпустили.

«Считаю, что Садыр Жапаров – президент, который поднимает заработные платы, делает трансформацию земельных участков и пользуется популярностью среди народа, не должен опираться на милиционеров, он должен опираться на народ», – заключил депутат.

Задержание активиста

Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. В тот же день его задержали и водворили в ИВС.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).