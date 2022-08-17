«Институт Медиа Полиси» призвал власти прекратить борьбу с инакомыслящими. Обращение организация опубликовала у себя на Facebook.

В организации считают предъявленные обвинения в адрес активиста Ырыса Жекшеналиева «гонением» за критику власти, которая «стремится уничтожить» общественную дискуссию на волнующие темы. На блогера завели уголовное дело за призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами.

Там также добавили, что это уже третье подобное уголовное дело, которое завели за критику власти в соцсетях. Ранее к ответственности привлекли активистов Мирлан Ураимов и Мыктыбек Адилет Али.

Институт отметил, что предъявленное Жекшеналиеву обвинение – «необоснованное и незаконное». Свое заявление организация обосновала тем, что в публикации активиста не было призывов к действиям, нарушающих общественную безопасность.

«Напоминаем, что призыв выйти на мирные митинги, демонстрации не может образовать состав преступления призыва к массовым беспорядкам или активному неподчинению законным требованиям представителей власти. Участие в мирном митинге и, соответственно, призыв к нему являются конституционным правом каждого гражданина страны», – отметили в организации.

Там также добавили, что наличие «недостоверной информации» в публикации не может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Вместе с тем правозащитники призвали власти прекратить уголовные «преследования» в отношении трех активистов.

«Мы призываем власти прекратить борьбу с инакомыслящими путем применения крайних мер в виде уголовного преследования и содержания под стражей, и начать активную работу по своим непосредственным профессиональным целям и задачам», – заявили в организации.

Задержание активистов

Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. В тот же день его задержали и водворили в ИВС.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

Внештатного сотрудника телеканала Next TV Адилета Балтабая 30 июня водворили в ИВС ГУВД Бишкека. В УВД сообщили, что Балтабая задержали в рамках уголовного дела по статье «Массовые беспорядки». Там отметили, что расследование продолжается.

По мнению политика Равшана Джеенбекова, активисту сфальсифицировали уголовное дело за открытое высказывание своей гражданской позиции.

Балтабай в своих постах в соцсети писал о давлении на свободу слова, месторождении Джеруй, выступал против ККМ и казино в Кыргызстане, против строительства резиденции президента, выступал в защиту журналиста Болота Темирова и поднимал актуальные проблемы.

Мирлана Ураимова задержали сотрудники ГКНБ вечером 8 февраля за якобы призывы к захвату власти в комментариях в соцсетях. Сам активист говорит, что комментарии не оставлял, а его аккаунт давно взломали, и он его не использовал.

9 февраля в ГКНБ пояснили, что Ураимова задержали по статье «Публичные призывы к насильственному захвату власти», потому что он «распространял провокационные материалы в соцсетях, и этому есть доказательства». 11 февраля по решению Первомайского райсуда Бишкека активиста водворили в СИЗО ГКНБ до 26 марта. 9 марта Бишкекский горсуд отпустил Ураимова под подписку о невыезде.