Фехтовальщица Камила Абдыл-Хамитова завоевала бронзовую медаль на Исламских играх солидарности в Турции. Об этом сообщили на сайте соревнований.

Сообщается, что она выступала в индивидуальном зачете. Однако в матче квалификации Абдыл-Хамитова проиграла Шахзоде Эгамбердиевой из Узбекистана, но получила право бороться за бронзу и завоевала ее.

Ранее фехтовальщик Роман Петров завоевал золотую медаль среди мужчин.

Кыргызстан поднялся на 9 место в общекомандном зачете среди стран-участниц турнира. У республики всего 28 медалей.

Официальное открытие Исламских игр солидарности состоялось в Конье 9 августа. В открытии принимал участие президент страны Реджеп Тайып Эрдоган.

Флаг Кыргызстана на открытии несли капитан национальной сборной борец Атабек Азизбеков и легкоатлетка Айнуска Калил кызы.

Сам чемпионат стартовал 10 августа и продлится до 18 августа. В нем принимают участие около четырех тысяч спортсменов из 56 стран. На играх разыграют 483 комплекта медалей по 20 видам спорта. В соревнованиях принимают участие 25 кыргызских спортсменов.

Исламские игры солидарности

Исламские игры солидарности — это междисциплинарная спортивная организация, проводимая Исламской спортивной федерацией солидарности (ISSF) и между странами, входящими в Организацию исламского сотрудничества. Они проводятся для поддержки развития спортсменов исламской географии и повысить культуру братства и солидарности среди спортсменов. В государствах-членах к участию в играх допускаются и немусульманские граждане.

Первые Игры исламской солидарности прошли в Джидде (Саудовская Аравия) в 2005 году. Игры в Конье считаются пятыми по счету.

Над материалом работал Кайрат Бердишалиев.

Читать еще:

Кыргызский лучник Ынтымак Мурадил уулу завоевал золото на Исламских играх солидарности

Денис Петрашов завоевал золото на Исламских играх солидарности

Исламские игры солидарности: Тыныбекова и Акматалиев завоевали золото

Исламские игры солидарности: Айпери Медет кызы завоевала золото

Исламские игры солидарности: Жуманазарова, Шаршенбеков и Махмудов завоевали золото