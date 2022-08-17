На пике Хан-Тенгри в Кыргызстане установили флаг Украины. Об этом сообщили на странице украинского посольства в Кыргызстане в Facebook.

Фото: Посольство Украины в Кыргызстане.

Посольство опубликовало фотографию украинского флага и подписало ее на украинском и кыргызском языках.

«Группа кыргызстанских альпинистов установила на горную вершину Хан-Тенгри (7 010 метров) флаг Украины. Установление украинского флага на одной из самых высоких вершин Кыргызстана является символическим событием ко Дню государственного флага Украины», – написали в диппредставительстве.

День государственного флага Украины ежегодно отмечается 23 августа.

В Украине до сих идет война. Прошло больше пяти месяцев с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля. Российские власти называют это не войной, а «спецоперацией» с целью «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

Кыргызские власти неоднократно заявляли, что придерживаются нейтралитета в вопросе войны в Украине.

Ранее в мае неизвестные альпинисты уже устанавливали флаг Украины на пике Путина, который находится в ущелье Ак-Суу недалеко от Бишкека. После этого, альпинистов нашли и вызвали в ГУВД Чуйской области. С ними провели беседу, после чего отпустили и попросили не покидать страну.

А позднее кыргызский альпинист Эдуард Кубатов сообщил, что Федерация альпинизма сняла украинский флаг на пике Путина и водрузила туда флаг Кыргызстана.