Художник Нурбек Насыранбеков нарисовал карикатуру, посвященную задержанию активиста и администратора Facebook-страницы «Полит Узник» Ырыса Жекшеналиева в СИЗО-1 Бишкека.

На иллюстрации художник изобразил судью и Жекшеналиева на скамье подсудимых. Судья обращается к активисту и говорит, что если бы тот «брал пример с сына президента и дружил бы с сыновьями авторитета и коррупционера, то не попал бы под плохое влияние и никогда бы не был арестован».

Фото: Нурбек Насыранбеков.

Насыранбеков упомянул «дружбу сыновей авторитета и коррупционера», так как ранее в соцсетях распространилась фотография, на которой вместе запечатлены, предположительно, сын кримавторитета Камчы Кольбаева и сын экс-таможенника Райымбека Матраимова, признавшегося в коррупции — Бакай.

Фото bespredelkg30

Кроме этого, на этом же фото был замечен сын президента Рустам Жапаров. В кадре они были вместе с бойцом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и блогером Хасбуллой Магомедовым (Хасбик).

В администрации президента прокомментировали реакцию пользователей соцсетей на это фото и попросили не политизировать присутствие сыновей Садыра Жапарова и Райымбека Матраимова на встрече с командой чемпиона UFC.

Задержание активиста

Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области. В тот же день его задержали и водворили в ИВС.

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы его водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).