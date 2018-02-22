Депутат предложил Жогорку Кенешу поручиться за задержанного в Казахстане коллегу

Депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Тазабек Икрамов предложил Жогорку Кенешу поручиться за своего коллегу Дамирбека Асылбека уулу, чтобы Казахстан передал его кыргызским властям под гарантию парламента. Асылбека уулу задержали в Алматы по подозрению в контрабанде.

Икрамов озвучил своё предложение 22 февраля на заседании кыргызского парламента — по его мнению, если казахские власти передадут Асылбека уулу кыргызским властям, то он «не сбежит и будет находиться под контролем двух государств».

«Он депутат нашего парламента. Может быть, обратимся к братскому казахскому народу с просьбой выпустить его до суда. […] Было бы хорошо, если бы собрали подписи и помогли ему», — цитирует Икрамова издание «Азаттык».

Ранее спикер Жогорку Кенеша Дастан Джумабеков попросил председателя парламента Казахстана Нурлана Нигматулина «оказать содействие» в расследовании дела, а также организовать встречу с задержанным Дамирбеком Асылбеком уулу.

Заявления представителей кыргызского парламента расходятся с их предыдущей позицией. Ранее пресс-служба Жогорку Кенеша заявила, что спикер и остальные члены парламента не будут вмешиваться в расследование дела о задержании Асылбека уулу.

«Если на депутата возбуждается уголовное дело, идет расследование или суд, спикер и Жогорку Кенеш не вмешивались и вмешиваться не будут. Согласно регламенту, депутат сам несет ответственность, если будет доказана его вина», — приводит «Азаттык» слова главы пресс-службы парламента Нуракуна уулу .

В ночь с 15 на 16 февраля спецслужбы Казахстана задержали 35 человек в ходе спецоперации в нескольких областях страны. Среди задержанных были трое кыргызстанцев — одним из них оказался депутат фракции «Кыргызстан» Дамирбек Асылбек уулу.

Генпрокуратура Казахстана подозревает Асылбека уулу в контрабанде. По версии следствия, задержанные ввозили в Казахстан контрабанду напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков заявил, что Асылбек уулу отправился в Алматы, чтобы принять участие в подготовке спортсменов к соревнованиям по борьбе. Баатырбеков надеется, что его коллегу задержали «случайно».

Сейчас Асылбек уулу водворен в следственный изолятор на два месяца.

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