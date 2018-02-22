Парламент на месяц продлил работу комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека

Парламент на месяц продлил работу депутатской комиссии по изучению причин аварии на ТЭЦ Бишкека. По предварительным причинам, авария произошла из-за несогласованных действий персонала и неготовности оборудования к холодам.

Пресс-служба парламента сообщила, что депутаты 22 февраля продлили работу комиссии с 1 марта до 1 апреля — народные избранники изучают причины аварии на ТЭЦ и затраты на её модернизацию.

Депутаты подозревают, что при модернизации ТЭЦ китайской компании TBEA за 386 млн долларов была коррупция — в частности, предоставленные в качестве гранта 20,3 млн долларов китайской компанией не вошли в основную сумму выделенных средств.

Авария на бишкекской ТЭЦ произошла 26 января и привела к значительному понижению температуры в квартирах горожан. Почти сразу после аварии начались перебои с подачей горячей воды.

Авария совпала с пришедшими в Бишкек аномальными холодами — днём температура воздуха опускалась до -10 градусов, а ночью опускалась ниже -25. Подачу теплоснабжения частично удалось восстановить 2 февраля.

Правительство пообещало принять «жесткие меры» к виновным в аварии — одной из таких мер было увольнение директора ТЭЦ Нурлана Омуркула уулу.

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