Осужденный оппозиционер Бектур Асанов прекратил голодовку

О прекращении голодовки сообщили родственники Асанова. Всего оппозиционер держал голодовку более трех недель. Ранее о прекращении голодовки объявили еще двое осужденных Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров.

Радио «Азаттык» приводит сообщение Асанова, в котором отмечается, что «голодовка достигла больших целей, чем планировалось».

По мнению Асанова, одно из главных требований голодовки — уход с должности председателя Госкомитета нацбезопасности Абдиля Сегизбаева — «вопрос времени».

Оппозиционер также пообещал, что продолжит политическую борьбу «в рамках закона».

Другие участники голодовки, заключенные оппозиционеры Эрнест Карыбеков и Кубанычбек Кадыров, 21 февраля временно приостановили голодовку после консультации с врачами.

По словам адвоката оппозиционеров Марса Кыдыкбаева, врачи сказали Карыбекову и Кадырову, что их «здоровье сильно пострадало», и они могут «умереть».

В апреле 2017 года Первомайский райсуд Бишкека признал виновными оппозиционеров Бектура Асанова, Кубанычбека Кадырова и Эрнеста Карыбекова в подготовке к «насильственному захвату власти».

Асанова и Кадырова приговорили к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карыбекову дали 20 лет тюрьмы.

В конце января 2018 года осужденные политики объявили голодовку. Они потребовали отставки главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева, посчитав, что глава Госкомитета оказал влияние на решение суда.

14 февраля сторонники и близкие осужденных политиков провели акцию протеста у здания парламента.

Они вышли с требованием прекратить гонения власти против оппозиционеров и правозащитников, а также отставки главы ГКНБ Сегизбаева, но реакции от властей не последовало.

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