«Ребенок родился мертвым» — мать заявила о невиновности в смерти новорожденного

Подозреваемая в убийстве новорожденного заявила, что ребенок родился мертвым, и она спрятала его тело под диван, чтобы «не напугать другого ребенка». Сейчас подозреваемая находится в больнице под охраной — она потеряла много крови при родах.

Сотрудница института омбудсмена Эльбира Тенизбаева 21 февраля посетила женщину в Чуйском областном родильном роддоме — та попросила у Тенизбаевой правовой помощи, так как считает себя невиновной в смерти ребенка.

По словам женщины, она должна была родить в марте, но роды начались преждевременно, и ребенок родился мертвым — она спрятала тело, чтобы его не увидел её шестилетний сын.

В разговоре с представителем омбудсмена женщина сообщила, что она не смогла встать на учет в больницу, так как на птицеводческой ферме, где она работала до инцидента, ей давали выходной только один раз в месяц.

Женщина рассказала, что развелась с мужем и имеет трех детей, которых помогают обеспечивать её бывший муж и брат.

Тенизбаева сказала, что институт омбудсмена взял ее дело под личный контроль и будет проводить мониторинг судебного процесса.

18 февраля ГУВД Чуйской области возбудило против женщины уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас она находится в больнице из-за потери крови при родах.

В минздраве сообщили, что 32-летняя женщина скрывала свою беременность, и сейчас ее состояние оценивается как «тяжелое».

Милиция будет допрашивать подозреваемую после того, как она выпишется из больницы, ей может грозить до трех лет лишения свободы.

По теме: