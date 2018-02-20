«Тело было завернуто в пакет и лежало под кроватью» — женщину подозревают в убийстве новорожденного

От
Айдай Эркебаева
-

ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело против женщины, новорожденного ребенка которой нашли мертвым под кроватью. Подозреваемая проходит лечение больнице и находится охраной.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили журналисту Kloop.kg, что дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас женщина находится под конвоем в больнице из-за того, что «потеряла много крови при родах».

Инцидент произошел 18 февраля в селе Восток Чуйской области — в милицию позвонили из территориальной больницы после того, как к ним обратилась женщина, которая недавно родила, но ребенка при ней не было.

«Женщина утверждала, что родила у себя дома в туалете и ребенок упал туда. Оперативники, выехавшие на место, не нашли тело ребенка в туалете — оно было завернуто в пакет и лежало под кроватью», — сказали в милиции.

В минздраве сообщили, что 32-летняя женщина скрывала свою беременность, и сейчас ее состояние оценивается как «тяжелое».

Милиция будет допрашивать подозреваемую после того, как она выпишется из больницы. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.


ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА