«Тело было завернуто в пакет и лежало под кроватью» — женщину подозревают в убийстве новорожденного

ГУВД Чуйской области возбудило уголовное дело против женщины, новорожденного ребенка которой нашли мертвым под кроватью. Подозреваемая проходит лечение больнице и находится охраной.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области сообщили журналисту Kloop.kg, что дело возбуждено по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Сейчас женщина находится под конвоем в больнице из-за того, что «потеряла много крови при родах».

Инцидент произошел 18 февраля в селе Восток Чуйской области — в милицию позвонили из территориальной больницы после того, как к ним обратилась женщина, которая недавно родила, но ребенка при ней не было.

«Женщина утверждала, что родила у себя дома в туалете и ребенок упал туда. Оперативники, выехавшие на место, не нашли тело ребенка в туалете — оно было завернуто в пакет и лежало под кроватью», — сказали в милиции.

В минздраве сообщили, что 32-летняя женщина скрывала свою беременность, и сейчас ее состояние оценивается как «тяжелое».

Милиция будет допрашивать подозреваемую после того, как она выпишется из больницы. Женщине может грозить до трех лет лишения свободы.