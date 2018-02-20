Назарбаев одобрил окончательный вариант алфавита казахского языка на латинице

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев утвердил окончательный вариант алфавита казахского языка на латинице. В нынешнем варианте буква «ш» и «ч» выглядят как «sh» и «ch».

Назарбаев внес изменения 19 февраля. Количество букв осталось прежним, но над буквой «i» убрали апостроф, а «s’» и «с’» теперь выглядят как «sh» и «ch».

Сам алфавит на латинице состоит из 32 букв — некоторые специфические звуки казахского языка отображаются на письме через добавление апострофа.

Казахские власти планируют поэтапный переход на новый алфавит до 2025 года.

Назарбаев заявил о переходе казахского алфавита на единый стандарт на основе латиницы в апреле этого года.

По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром и поможет детям учить английский язык.

До 1929 года в Казахстане использовали арабскую графику. В период с 1929 по 1940 страна использовала латинский алфавит. После 1940 в ходе реформ, Казахстан перешел на кириллицу.

Сейчас из стран Центральной Азии алфавит на основе кириллицы, помимо Казахстана, продолжают использовать Кыргызстан и Таджикистан.

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