Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал постановление о переводе казахского языка на латинскую графику. К 2025 году планируется закончить поэтапный переход на новый алфавит.

Назарбаев подписал указ о переходе с кириллицы на латиницу 26 октября. Согласно постановлению президента, поэтапный переход будет осуществлен до 2025 года.

Казахский алфавит на латинице будет состоять из 32 букв — некоторые специфические звуки казахского языка будут отображаться на письме через добавление апострофа.

Например, букву «Ш» на латинском будут писать как «S’», казахская «ғ» станет «G’», а «Ч» будут писать «С’».

Президент поручил правительству создать Национальную комиссию по переводу казахского языка на латиницу, а также принять законодательные меры.

Назарбаев заявил о переходе казахского алфавита на единый стандарт на основе латиницы в апреле этого года.

По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром и поможет детям учить английский язык.

Подготовка специалистов к переходу на новый алфавит начнется в 2018 году.

До 1929 года в Казахстане использовали арабскую графику. В период с 1929 по 1940 страна использовала латинский алфавит. После 1940 в ходе реформ, Казахстан перешел на кириллицу.

Сейчас из стран Центральной Азии алфавит на основе кириллицы, помимо Казахстана, продолжают использовать Кыргызстан и Таджикистан.

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