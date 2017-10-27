Трое мужчин погибли в угольной шахте сельского округа Самаркандек Баткенской области. Шахтеры отравились угарным газом, самостоятельно добывая уголь.

Пресс-служба МЧС сообщила, что спасатели обнаружили тела погибших 27 октября в 02:30 на глубине 90 метров. Погибшими оказались трое мужчин 47, 45 и 30 лет.

По данным ведомства, шахтеры самостоятельно занимались добычей угля и отравились угарным газом.

Спасатели передали тела шахтеров милиционерам. Ранее Госэкотехинспекция запретила самовольную добычу угля на этой шахте и даже штрафовала за это местных жителей.

Фото иллюстративное.

По теме: