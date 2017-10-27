Министерство иностранных дел Кыргызстана заявило, что действия Казахстана на границе «не отвечают уровню союзнических отношений» между странами. Ведомство обвинило власти Казахстана в том, что они «неправильно» информируют общественность двух стран о ситуации на границе.

Представитель МИД Кыргызстана Айымкан Кулукеева заявила, что усиление контроля на кыргызско-казахской границе со стороны Казахстана не отвечает уровню партнерских отношений между странами.

«Введение таких мер не отвечает уровню союзнических отношений и стратегического партнерства между КР и РК, а также целям создания ЕАЭС» , – написала Кулукеева.

Она добавила, что казахстанская сторона каждый раз «по-другому разъясняет причины усиления контроля на границах».

К примеру, 11 октября казахские власти назвали свои действия на границе «плановой операцией» по пресечению контрабанды и поимке террористов.

Через три дня власти заявили, что усиление пограничного контроля на границе произошло из-за выборов в Кыргызстане.

В день президентских выборов 15 октября казахские власти заявили, что их действия связаны с сокращением «серого» импорта.

«Таким образом, именно казахстанская сторона неправильно информирует общественность и Казахстана, и Кыргызстана относительно мер, направленных на усиление контроля при пересечении государственной границы Казахстана», — написала Кулукеева.

Заявление кыргызского МИДа стало ответом на реакцию казахского МИДа относительно пикета кыргызских граждан напротив посольства Казахстана в Бишкеке 26 октября.

Пикетчики были возмущены действиями казахских властей на границе. Они утверждали, что свободное передвижение через границу прописано в нормах ЕАЭС.

По мнению казахского МИДа, кыргызская общественность «неправильно информирована о ситуации на границе между двумя странами».

Казахская сторона считает, что договоренность, достигнутая 18 октября на встрече премьер-министров Кыргызстана и Казахстана в Астане, полностью соблюдается.

Однако несмотря на все договоренности между двумя странами, на границе сохраняются многокилометровые заторы из грузовых фур.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу— на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников.

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