Российский вертолет, на борту которого находились восемь человек, упал в море недалеко от архипелага Шпицберген. Норвежские и российские спасатели ищут выживших.

Вертолет Ми-8 упал в море у Шпицбергена 26 октября в 16:35 по московскому времени.

В нем находились пять членов экипажа и трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Пока неизвестно, выжил ли кто из них, но официально о гибели людей не сообщали.

«Вертолет летел из поселка Пирамида в Баренцбург и упал в море в нескольких километрах от пункта назначения», — сообщает служба спасения Норвегии.

К месту крушения отправлены два судна береговой охраны и вертолет. В операции по спасению задействован также самолет из России с 20 водолазами.

По словам спасателей, на месте падения вертолета шел снег и был густой туман.

Вертолет и находившиеся в нем люди не были найдены — только масляные пятна в возможном месте падения.

Вертолет принадлежал компании «Арктикуголь», которая занимается на Шпицбергене горными работами.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

За это в России грозит от четырех до десяти лет лишения свободы.

Фото иллюстративное: Getty

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