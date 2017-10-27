Прокуратура Швейцарии удерживает под арестом 800 млн франков Гульнары Каримовой — на них претендуют США, Нидерланды и Узбекистан. Само уголовное дело о замороженных активах, следствие по которому длилось пять лет, уже завершается.

Дело Гульнары Каримовой стало самым крупным коррупционным делом в истории Швейцарии. Пока оно еще не передано в суд.

На сумму почти в 800 миллионов франков из замороженных активов Гульнары Каримовой претендуют Нидерланды, США и Узбекистан.

Французское издание Le Temps пишет, ссылаясь на свой источник, что на данный момент между странами идут переговоры.

По информации СМИ, узбекские власти требуют вернуть всю сумму, считая, что деньги были украдены в Узбекистане.

США претендуют на замороженные деньги потому, что все финансовые операции осуществлялись в американской валюте.

Нидерланды же считают, что сумма в 800 млн франков — это взятки телекоммуникационных компаний, и тоже претендуют на замороженные деньги Гульнары Каримовой.

Швейцария сотрудничала со Швецией и Нидерландами в расследовании дела Каримовой, и именно голландцы осудили шведскую телекоммуникационную компанию Telia.

Шведскую телекоммуникационную компанию Telia обязали выплатить $965 млн штрафа, чтобы урегулировать дело о коррупции.

Следователи утверждают, что Telia в период 2007 по 2010 год перечислила миллионы долларов компании Takilant, которая принадлежала Гульнаре Каримовой.

Кроме того, следователи обвинили и российские компании МТС и VimpelСom. По версии следствия, через фиктивные фирмы они выплачивали взятки лицам, близким Каримовой, для того, чтобы также получить доступ к рынку Узбекистана.

В феврале 2016 года руководство компании VimpelСom призналось в даче взятки дочери президента и пообещало выплатить $795 млн, чтобы урегулировать претензии прокуратуры Нидерландов и США о коррупции.

Дело Каримовой

Гульнара Каримова — старшая дочь умершего президента Узбекистана Ислама Каримова. Ее арестовали в июле 2017 года. Генеральная прокуратура Узбекистана сообщила, что Каримова проходит фигурантом по двум уголовным делам.

Первое дело возбудили в 2013 году по ряду обвинений против Каримовой, а также против ее мужа Рустама Мадумарова и личного бухгалтера Нурмухаммада Садыкова.

Дочь экс-президента и ее окружение обвинили в «вымогательстве», «хищении путем присвоения или растраты», «лжепредпринимательстве», «уклонении от уплаты налогов» и «завладении, уничтожении и сокрытии документов».

По версии следствия, Каримова контролировала преступную группировку, которая путем вымогательства завладела деньгами, акциями и недвижимостью предпринимателей на сумму 13 млн долларов США.

Также группировке были подконтрольны 14 фирм и 16 оффшорных компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

Второе дело начали только в отношении Каримовой в 2017 году. Ее обвиняют в лоббировании интересов различных лиц, сокрытии денег на счетах оффшорных компаний, выводе преступных доходов за рубеж, и импорте и экспорте товаров по завышенным ценам.

Каримовой предъявили обвинение по статьям «мошенничество», «сокрытие иностранной валюты», «нарушение таможенного законодательства», «нарушение правил торговли или оказания услуг», «подделка документов» и «легализация доходов, полученных преступным путем».

По версии следствия, она не указывала в декларациях полное количество импортированных товаров и их настоящие цены, а также скрывала сумму вывозимой наличной иностранной валюты и легализовывала доходы, полученные преступным путем.

По данным Генпрокуратуры, Каримова и группировка, которой она содействовала, причинили ущерб государству на сумму более 700 млн долларов.

Кроме того, у преступной группировки были деньги и имущество в 12 странах мира — в Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции и в других странах.

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