Правоохранители обратились в Генпрокуратуру России с просьбой арестовать недвижимость Гульнары Каримовой, дочери экс-президента Ислама Каримова. Ранее узбекские власти арестовали ее, обвиняя в мошенничестве, вымогательстве и подделке документов.

Пока не известно, какое именно имущество просит арестовать узбекская сторона. В Генпрокуратуре России сообщают, что конфиденциальная информация.

«В Генеральную прокуратуру РФ из Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан поступил запрос об оказании правовой помощи по уголовному делу по обвинению Каримовой. В нем содержится просьба о наложении ареста на объекты недвижимого имущества», — говорят правоохранители.

По данным узбекских СМИ, старшая дочь первого президента Ислама Каримова Гульнара владеет восемью квартирами, пентхаусом в Москве и особняком на Рублевке. В Ялте ей принадлежит гостиница, жилой дом и земельный участок.

В 2013 году ее обвинили в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. С тех пор она находилась под домашним арестом, ей запретили общаться с родственниками и пользоваться интернетом.

В 2015 году суд в Ташкенте назначил Каримовой пять лет ограничения свободы. После этого из-за отсутствия информации о ней, многие СМИ писали, что она была убита.

В конце июля 2017 года Каримову арестовали. Сообщается, что она проходит фигурантом по двум уголовным делам.

В чем обвиняют Каримову?

Первое дело против самой Каримовой, ее мужа Рустама Мадумарова и личного бухгалтера Нурмухаммада Садыкова возбудили в 2013 году.

По версии следствия, Гульнара Каримова контролировала преступную группировку, которая путем вымогательства завладела деньгами, акциями и недвижимостью предпринимателей на сумму 13 млн долларов США.

Обвинение также утверждает, что группировке были подконтрольны 14 фирм и 16 оффшорных компаний, которые уклонялись от уплаты налогов.

Тогда ее обвинили по статьям «Вымогательство», «Хищение путем присвоения или растраты», «Лжепредпринимательство», «Уклонение от уплаты налогов» и «Завладение, уничтожение и сокрытие документов».

Второе дело начали только в отношении Каримовой в 2017 году. Дочь экс-президента обвиняют в лоббировании интересов различных лиц, сокрытии иностранной валюты на счетах оффшорных компаний, выводе преступных доходов за рубеж, импорте и экспорте товаров по завышенным ценам.

По версии следствия, Каримова не указывала в декларациях полное количество и настоящие цены импортированных товаров и скрывала от таможни сумму вывозимой наличной иностранной валюты и легализовывала доходы, полученные преступным путем.

Ей предъявили обвинение по статьям «Мошенничество», «Сокрытие иностранной валюты», «Нарушение таможенного законодательства», «Нарушение правил торговли или оказания услуг», «Подделка документов» и «Легализация доходов, полученных преступным путем».

По данным Генпрокуратуры, Каримова и группировка, которой она содействовала, причинили ущерб государству на сумму более 700 млн долларов.

Кроме того, у преступной группировки были деньги и имущество в 12 странах мира — в Швейцарии, Швеции, Великобритании, Франции, Латвии, Ирландии, Германии, Испании, России, Гонконге, Объединенных Арабских Эмиратах и на острове Мальта.

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