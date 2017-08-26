Президент Алмазбек Атамбаев назначил новым главой администрации президента Алмаза Усенова. До этого Усенов пять лет руководил пресс-службой главы государства.

Атамбаев подписал указ 26 августа — 36-летний Алмаз Усенов стал руководителем аппарата президента.

До него эту должность занимал Сапар Исаков, которого назначили новым премьер-министром.

Алмаз Усенов с 2012 года руководил отделом информационной политики администрации президента.

Весной 2017 года на Усенова и главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева подали в суд юристы партии «Ата Мекен».

Юристы считали, что информация про заинтересованность депутатов ата-мекеновцев в продаже компании «Мегаком» лжива и порочит их честь и достоинство.

Усенов на своей странице в фэйсбуке назвал иск «проявлением истерики».

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