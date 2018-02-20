Начальник бишкекского военного лицея уволился из-за потасовки курсантов с местными жителями

Начальник военного лицея имени Даира Асанова Мурат Бейшенов подал в отставку после конфликта между лицеистами и жителями бишкекского микрорайона Джал.

Представитель Госкомитета по делам обороны Тимур Шаршеналиев сказал журналисту Kloop.kg, что Бейшенов подал в отставку после конфликта его лицеистов с местными жителями, однако точную дату увольнения он не назвал.

По словам Шаршеналиева, новым начальником военного лицея назначили Дакира Узбекова, который в прошлом работал заведующим военной кафедры в КГУСТА.

Инцидент между курсантами военного лицея и жителями Джала произошел 4 февраля. В милиции рассказали, что конфликт начался в местном компьютерном клубе, куда в выходной день пришли два лицеиста.

После потасовки конфликт продолжился на улице. Прибывшая на место милиция задержала шестерых человек, в том числе одного офицера.

Позже администрация лицея заявила, что «никакой драки между лицеистами и гражданскими не было». 8 февраля руководство военного лицея отчислило 13 курсантов без права восстановления.

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