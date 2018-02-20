В кырнете призывают игнорировать русский язык. ГКНБ изучает эту акцию. Что происходит?

В мессенджерах и социальных сетях распространяется призыв к кыргызстанцам говорить только на кыргызском языке и игнорировать говорящих на русском.

«В любом магазине Кыргызстана, в маршрутке, автобусе или на улице если задают вопрос на русском, отвечайте только на кыргызском языке. Если продавец не знает государственного языка, то следует отказаться от его услуг. Сохраним гордость», — гласит он.

Особенно популярным этот пост стал на фейсбук-странице акына-импровизатора Женишбека Жумакадыра, заслуженного артиста Кыргызстана, где он опубликовал его 18 февраля — им поделились более 3600 пользователей. На момент публикации материала артист удалил пост.