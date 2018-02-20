В кырнете призывают игнорировать русский язык. ГКНБ изучает эту акцию. Что происходит?

В кыргызском сегменте соцсетей стали обсуждать пост о том, что кыргызстанцам стоит говорить только на кыргызском языке, а говорящих на русском надо игнорировать. Самая популярная запись набрала более 3600 перепостов. Пользователи как поддерживают, так и критикуют эту акцию, а спецслужбы собрались «изучить» ее. Что происходит?
Что случилось?
В мессенджерах и социальных сетях распространяется призыв к кыргызстанцам говорить только на кыргызском языке и игнорировать говорящих на русском.
«В любом магазине Кыргызстана, в маршрутке, автобусе или на улице если задают вопрос на русском, отвечайте только на кыргызском языке. Если продавец не знает государственного языка, то следует отказаться от его услуг. Сохраним гордость», — гласит он.
Особенно популярным этот пост стал на фейсбук-странице акына-импровизатора Женишбека Жумакадыра, заслуженного артиста Кыргызстана, где он опубликовал его 18 февраля — им поделились более 3600 пользователей. На момент публикации материала артист удалил пост.
Жумакадыр — автор этой акции?
Нет, хотя некоторые кыргызские СМИ приписали авторство ему.
Однако до Жумакадыра этот пост у себя на странице разместил пользователь Улуттук Кызыкчылык с подписью «Пришло по What’s App».
Сам артист в интервью «Азаттыку» сказал, что он не автор поста, и что это сообщение он получил через мессенджер WhatsApp — от кого, неизвестно. Однако артист добавил, что поддерживает идею поста.
«Я же не призываю не говорить на другом языке», — сказал он.
Такой пост — это нарушение закона?
Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев считает, что этот пост агитирует за нарушение конституционных прав русскоязычных граждан, и кыргызстанцы могут подать на Жумакадыра в суд.
Согласно 134 статье Уголовного кодекса «Нарушение равноправия граждан», акына могут оштрафовать на 5 тысяч сомов или привлечь к исправительным работам на два года.
Юрист не исключает и того, что артистом могут заинтересоваться правоохранительные органы и обвинить его в разжигании вражды.
«Официальный язык закреплен в Конституции, охраняется государством, использование в быту официального языка является конституционным правом, ограничение такого права нарушает принцип равноправия», — объяснил Эралиев.
Госкомитет нацбезопасности «изучает» публикацию Жумакадыра — об этом Kloop.kg сообщил пресс-секретарь Рахат Сулайманов. Чем именно эта публикация заинтересовала спецслужбу, он не уточнил.