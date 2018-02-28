Чемпионат Азии по борьбе: У Кыргызстана золото, серебро и две бронзы

Золотую медаль для Кыргызстана завоевал борец Акжол Махмудов. Серебряную медаль получил спортсмен Атабек Азисбеков, а Каныбек Жолчубеков и Узур Джузупбеков добавили в копилку сборной две бронзовых медали.

В ⅛ финала турнира по греко-римской борьбе весовой категории до 72 кг Акжол Махмудов сразился с иорданцем, а в четвертьфинале ему противостоял спортсмен из Индии. В ½ соперником кыргызстанца был японец Томохиро Инуе, поборов которого Махмудов вышел в финал.

За золото чемпионата Азии кыргызский борец соревновался с казахстанцем Демеу Жадраевым — поединок завершился победой Махмудова 8:6.

В весовой категории до 82 кг выступал кыргызстанец Атабек Азисбеков. Он стартовал с четвертьфинала, где в упорной борьбе победил Нурбека Хашимбекова из Узбекистана со счетом 3:3, получив победу по судейскому решению.

Затем Азисбеков встретился с индийским борцом Сингху Харприту, одолел его со счетом 5:0 и прошел в финал. В финале кыргызский спортсмен противостоял казахстанцу Аскату Дильмухамедову, которому проиграл со счетом 2:5.

Каныбек Жолчубеков, выступавший в весе до 60 кг, принес сборной бронзовую медаль. В самом начале турнира кыргызский борец уступил спортсмену из Японии Шинобу Ота.

Японец дошел до финала, а Жолчубеков получил право побороться за бронзу турнира.

В поединке за бронзу чемпионата кыргызский борец встретился с иранцем Ширзадом Али Бехештитала. Жолчубеков победил в итоговой схватке.

Возможность побороться за бронзовую медаль также выпала кыргызстанцу Узуру Джузупбекову, который уступил в четвертьфинале Рустаму Ассакалову из Таджикистана.

В первом раунде утешительного турнира Джузупбеков без проблем одолел японца Юту Нара со счетом 8:0, а в схватке за бронзу поборол корейского спортсмена Хакбон Гу.

Чемпионат Азии по борьбе проходит в Бишкеке с 27 февраля по 4 марта во Дворце спорта имени Кожомкула. В первенстве участвуют борцы из 20 стран Азии.

Кыргызстан представят 25 спортсменов в разных весовых категориях.

По итогам двух дней в копилке кыргызской сборной 8 медалей — золотая, три серебряных и четыре бронзовые.

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