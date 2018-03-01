«Спрятала тело под кровать» — подозреваемую в убийстве ребенка заключили в СИЗО

Женщину, которая родила ребенка в домашних условиях в селе «Восток», заключили в СИЗО на месяц по решению суда. Ранее она обратилась за помощью к омбудсмену и заявила о своей невиновности.

Пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Назира Имангазиева сказала журналисту Kloop.kg, что Аламединский областной суд вынес решение о заключении женщины под стражу 27 февраля.

«Женщину поместили в СИЗО-1 на месяц. Врачи больницы, в которой она проходила лечение, дали согласие. Сейчас ведется следствие», — сказала Имангазиева.

Подозреваемая в убийстве новорожденного попала в Чуйский родильный дом в тяжелом состоянии 18 февраля. Она обратилась в роддом, но при ней не было ребенка. Это насторожило врачей и они обратились в милицию.

Женщина утверждала, что родила ребенка дома. Милиционеры приехали к ней домой и нашли тело мертвого ребенка под кроватью: оно было завернуто в пакет. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного».

Сама женщина свою вину отрицает и утверждает, что ребенок родился мертвым. На встрече с представителями института омбудсмена она обратилась к ним за правовой помощью.

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