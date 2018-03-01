Министр культуры Словакии ушел в отставку после убийства журналиста

Министр культуры Марек Мадарик объявил об уходе с должности после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака. Его застрелили в собственном доме в конце февраля — убийство стало первым в истории страны смертельным нападением на журналиста.

Мадарик объяснил свой уход в отставку тем, что не может больше быть министром после случившегося убийства. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо принял отставку Мадарика.

«Любой нормальный человек потрясен убийством двух человек […] Министерство культуры — самое близкое к журналистом ведомство. После того, что случилось, я не могу представить, что останусь спокойно сидеть в своем министерском кресле», — цитирует слова Мадарика «Медуза».

По законам Словакии, работу прессы и сферу журналистики курирует Министерство культуры.

Убийство журналиста Яна Кучака произошло между 22 и 25 февраля. Родственники журналиста обратились в полицию после того, как он перестал выходить на связь. Вместе с ним была убита и его невеста.

Кучак работал на издание aktuality.sk и изучал дела, связанные с уклонением от уплаты налогов. Полиция связывает убийство Кучака с его профессиональной деятельностью.

Последнюю незаконченную работу Кучака опубликовал международный консорциум журналистов-расследователей. Оно было о связях словацких политиков с итальянской мафией.

По теме: