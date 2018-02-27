В Словакии впервые убили журналиста

В Словакии впервые за историю страны расследуют дело об убийстве журналиста. Тело 27-летнего журналиста-расследователя Яна Кучака нашли в его доме. Вместе с ним была убита его жена.

Кучак вместе с женой жил в небольшом населенном пункте Велка Мача. Полиция приехала в дом журналиста после обращения родных — они утверждали, что Кучак перестал выходить на связь. По информации полиции, убийство произошло между 22 и 25 февраля.

Кучак работал на издание aktuality.sk и изучал дела, связанные с уклонением от уплаты налогов. В своих последних работах он расследовал коррупцию и мошенничество при строительстве элитного жилья в Братиславе. Полиция связывает убийство Кучака с его профессиональной деятельностью.

Кучак стал первым убитым журналистом за всю историю существования Словакии как государства.

Президент Словакии Андрей Киска потребовал незамедлительного расследования, а премьер-министр страны Роберт Фицо назвал это «беспрецедентным нападением на свободу слова и демократию».

В 2017 году Кучак уже обращался в полицию с жалобами на поступившие угрозы со стороны словацкого предпринимателя, но полиция не приняла никаких мер.

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