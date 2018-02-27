Глава Минздрава отозвал иск против врачей и газеты «Кыргыз Туусу»

Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев отозвал свой иск против медиков и правительственной газеты «Кыргыз Туусу». Батыралиев собирался судиться с врачами из-за обвинений в «нарушении закона» и принятии «некомпетентных решений».

Пресс-секретарь Минздрава Елена Баялинова подтвердила отзыв иска Батыралиева в разговоре с журналистом Kloop.kg. По ее словам, иск отозвали, потому что у суда пока нет результатов проверки произошедшего инцидента.

«Пока неясно, кто виноват в этой ситуации. Суд запросил результаты проверки, но их пока нет. Кроме того, руководители организаций здравоохранения заявили, что они не подписывали это обращение», — сказала Баялинова.

Первое судебное по этому делу должно было пройти 26 февраля, однако оно не состоялось по причине отказа главы Минздрава от судебных разбирательств.

Также Баялинова сказала, что врачи, которые расписались под обращением в газете «Кыргыз Туусу», заявили, что не подписывали его. Кроме того, главный редактор газеты Эрнис Балбаков извинился перед Батыралиевым за публикацию и пообещал выпустить опровержение.

Однако некоторые из врачей, написавших обращение с обвинениями против Батыралиева, подали на него в суд и потребовали восстановления на работе. Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит это дело 7 марта.

Обращение медиков

Газета «Кыргыз Туусу» в начале декабря прошлого года опубликовала обращение врачей, в котором они обвинили министра Талантбека Батыралиева в «нарушении закона» и «некомпетентных решениях» в управлении Минздравом.

Авторы обращения утверждали, что работа Батыралиева в Минздраве вызвала «катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения».

«[…] за все годы развития системы здравоохранения в Кыргызстане такой ситуации никогда не было, медицинские специалисты, не подвергались таким унижениям и гонениям, не было столько фальши и лжи со стороны ни одного из министров», — говорилось в обращении.

10 января Батыралиев подал иск к «Кыргыз Туусу» и потребовал от издания 500 тысяч сомов в качестве моральной компенсации. Он заявил, что факты, приведенные в статье, «не соответствуют действительности и ничем не подтверждаются».

У Батыралиева также были претензии к медицинским работникам, подписавшим обращение — некоторых он потребовал по 100 тысяч сомов компенсации.

По теме: