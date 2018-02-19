Министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. Фото: Табылды Кадырбеков / Sputnik

Министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев подал в суд на правительственную газету «Кыргыз Туусу» за опубликованное в ней обращение медицинских работников. Оно адресовано руководству страны и главам силовых ведомств — врачи обвиняют Батыралиева в некомпетентности и «нарушении закона». Судебные иски министр подал также к самим авторам обращения. Теперь многие из них, по версии министерства, отказываются от своих слов. Что об этом известно?

Что за обращение?

Его опубликовала 1 декабря «Кыргыз Туусу» — официальная газета правительства Кыргызстана. Материал занимает в газете целый разворот без фотографий и иллюстраций, он подписан именами 26 медицинских работников Кыргызстана и адресуется руководству страны и главам силовых ведомств.

В нем они говорят, что Батыралиев «нарушает закон» и принимает «некомпетентные решения» в кадровой политике минздрава, управлении собственностью ведомства и стратегии развития здравоохранения.

Авторы обращения пишут, что работа в минздраве вызвала «катастрофическую ситуацию в системе здравоохранения».

«[…] за все годы развития системы здравоохранения в Кыргызской Республике, такой ситуации никогда не было, медицинские специалисты, не подвергались таким унижениям и гонениям, не было столько фальши и лжи со стороны ни одного из министров», — говорится в обращении.

Что известно об иске министра?

Батыралиев подал иск к газете «Кыргыз Туусу» еще 10 января, но в СМИ о нем заговорили только 19 февраля. Первомайский районный суд Бишкека открыл по нему гражданское дело о защите чести и достоинства.

В своем иске министр требует с газеты опубликовать опровержение и выплатить ему 500 тысяч сомов моральной компенсации. В заявлении он написал, что факты, приведенные в статье, «не соответствуют действительности и ничем не подтверждаются».

У Батыралиева также есть претензии к медицинским работникам, подписавшим обращение — как минимум с некоторых из них он требует по 100 тысяч сомов компенсации.

«Я намерен реагировать на неподтвержденную информацию, которая касается моей чести. Все, терпение кончилось. Многие из подписавшихся под обращением сейчас отказываются письменно от слов. Этим занимаются юристы», — сказал сам Батыралиев в интервью агентству 24.kg.

Судебное заседание по иску Батыралиева назначено на 26 февраля.

Врачи отказываются от своих слов? Это как?

Консультант пресс-центра минздрава Елена Баялинова говорит, что 15 человек из подписавшихся под обращением уже отказались от своих подписей — по её словам, врачи заявили, что не подписывали обращение в том виде, в котором оно опубликовано в «Кыргыз Туусу».

«Текст [обращения] был добавлен, расширен, туда были включены прицельно оскорбительные заявления в адрес министра, а подложен листок с подписями, который был приложен к другому документу», — утверждает Баялинова.

Она говорит, что большинство остальных медиков, чьи имена были указаны под материалом в газете, «обещали принести» подобные заявления.

Баялинова добавила, что медики, подписавшие обращение, собираются помириться с Батыралиевым.

Список подписавшихся под статьей – отсканированный лист с именами

А что говорят сами подписавшиеся?

Три человека из списка подписавшихся подтвердили корреспонденту Kloop.kg слова Баялиновой. Все они отказались называть свои имена.

«Я не обращалась в газету “Кыргыз Туусу”. Моя подпись стоит на отдельном листе бумаги, которая бралась для другого обращения», — сказала одна из них.

Еще один медик утверждает, что подписывал другое обращение — против одного из приказов министерства о кадровой политике в нем. «Мы вообще не знали, что это уйдет в прессу», — сказал он.

Бывшая глава Городского эндокринологического диспансера Бишкека Светлана Мамутова, напротив, говорит, что она подписала обращение в том виде, в котором его опубликовали в «Кыргыз Туусу».

«Я знаю, что министр на каждого [из подписавшихся] давление оказывает, каждого вызывает и с каждым индивидуально разговаривает», — утверждает Мамутова.

Одна из подписавшихся врачей анонимно сказала, что «никакое большинство врачей не отказывалось от своих слов».

«[…] они просто написали объяснительные, а минздрав все так преподнес, что люди отказались от своих слов. Никто не отказывался. По-моему, там только двое так сделали. Я не отказываюсь от своих слов. Более того, я думаю, я буду подавать иск на [Батыралиева]. Вот это вранье, которое минздрав распространяет — это чисто психологическая атака», — сказала она.

Бурул Алмазбекова, экс-руководительница Городского перинатального центра Бишкека, также заявила в разговоре с корреспондентом Kloop.kg, что ставила подпись под обращением, опубликованным в газете.

Имена Алмазбековой и Мамутовой стоят первыми в списке подписавшихся под обращением.

Кто еще и в чем обвиняет Батыралиева?

В конце декабря парламентская комиссия опубликовала результаты проверки деятельности минздрава и его руководителя — она выявила «грубейшие систематические нарушения» в проведении госзакупок, непрозрачность финансовых отчётов и незаконные увольнения.

Член комиссии Айсулуу Мамашова тогда заявила, что «[депутаты выявили] столько нарушений, что этого было бы достаточно для того, чтобы снять [Батыралиева] с должности».

Депутаты обвинили минздрав в закупке лекарств по завышенным ценам, нарушении условий тендера по закупке лекарств, закупке дорогих и поврежденных машин скорой помощи, незаконных увольнениях сотрудников и прочем. Сам минздрав эти обвинения опроверг.

Соавтор: Айдай Эркебаева

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