ТЭЦ Бишкека. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Правительство примет «жесткие меры» к виновникам аварии на ТЭЦ

Вице-премьер Аскарбек Шадиев заявил, что правительство примет «жесткие» меры к ответственным за аварию на ТЭЦ Бишкека. По его словам, она произошла из-за ошибок административного и технического персонала и из-за неполадок оборудования.

Бывший директор ТЭЦ Лев Васильев считает, что авария на станции произошла из-за недостатка финансирования. Он назвал нынешние тарифы «убыточными» и предложил их постепенно повышать.

Члены межведомственной комиссии, которая расследует аварию, предложили уволить трех сотрудников ТЭЦ: главного инженера Нургазы Курманбекова, замдиректора по подготовке производства Алтынбека Айтикеева и заместителя главного инженера Юрия Календарева. Правительство порекомендовало объявить строгие выговоры главе «Нацэнергохолдинга» Айбеку Калиеву и его заму Нурлану Садыкову, а также замдиректору Госэкотехинспекции Болоту Жусуеву.

Шадиев добавил, что старый корпус ТЭЦ, в котором произошла авария, планируют отремонтировать и утеплить.

Жээнбеков уволил директора Антикоррупционной службы ГКНБ

Президент Сооронбай Жээнбеков уволил Дуйшенбека Чоткораева с поста директора Антикоррупционной службы ГКНБ. По сообщению пресс-службы президента, Чоткораев был уволен «согласно поданному заявлению».

Увольнение главы службы произошло после того, как президент раскритиковал борцов с коррупцией, заявив, что они сами «погрязли в ней». По словам Жээнбекова, Антикоррупционная служба ГКНБ превратилась в «касту неприкасаемых».

«В 2017 году АКС по направлению борьбы со служебными преступлениями раскрыла всего 22 факта получения взятки. Иначе говоря, в среднем за один месяц было раскрыто полтора преступления. С учетом ваших обязанностей, человеческих и технических ресурсов, видно, что вы делаете свою работу совершенно некачественно», — сказал президент.

Жээнбеков назвал работу службы «неэффективной» и заявил, что каждого ее сотрудника нужно изучить на соответствие должности.

Генпрокуратура Казахстана подозревает кыргызского депутата в контрабанде

Генеральная прокуратура Казахстана подозревает депутата кыргызского парламента Дамирбека Асылбек уулу от фракции «Кыргызстан» в контрабанде. Его задержали во время спецоперации, которая прошла в ночь на 16 февраля, и заключили в следственный изолятор на два месяца.

Лидер фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков подтвердил задержание депутата. По его словам, Асылбек уулу отправился в Алматы, чтобы принять участие в подготовке спортсменов к соревнованиям по борьбе.

«Насколько я знаю, он полетел в Казахстан с другом, имени которого я не знаю. Вот, может быть, он случайно оказался не в том месте и не в то время», — сказал Баатырбеков журналистам «АКИпресс».

19 февраля представитель генпрокуратуры Казахстана Оксана Лоскутова сообщила, что в ходе спецоперации по борьбе с контрабандой силовые ведомства страны задержали 35 человек.

Среди задержанных три кыргызстанца. Также в генпрокуратуре говорят о задержании сотрудников казахской таможни, пограничной службы и членов ОПГ.

По словам Лоскутовой, подозреваемые ввозили контрабанду в Казахстан напрямую из Китая, а также через Кыргызстан с помощью «теневых схем».