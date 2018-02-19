Жээнбеков уволил директора Антикоррупционной службы ГКНБ

Президент Сооронбай Жээнбеков уволил Дуйшенбека Чоткораева с поста директора Антикоррупционной службы ГКНБ. Это произошло после резкой критики ведомства в вопросах борьбы с коррупцией.

Указ об увольнении Чоткораева был подписан 19 февраля. По сообщению пресс-службы президента, директор АКС ГКНБ был уволен «согласно поданному заявлению».

Чоткораев начал работать в спецслужбах с 1992 года, а через три года уже занимал руководящие должности в ГКНБ. В 2010 году указом тогдашнего президента Розы Отунбаевой стал заместителем председателя ГКНБ.

В ноябре 2016 года он был назначен директором созданной Антикоррупционной службы, оставаясь при этом первый заместителем председателя ГКНБ.

Увольнение Чоткораева произошло после разгромной критики со стороны президента Жээнбекова на заседании Совета безопасности. Президент раскритиковал борцов с коррупцией, заявив, что они сами «погрязли в ней».

По словам Жээнбекова, Антикоррупционная служба при ГКНБ превратилась в «касту неприкасаемых».

«В 2017 году АКС по направлению борьбы со служебными преступлениями раскрыла всего 22 факта получения взятки. Иначе говоря, в среднем за один месяц было раскрыто полтора преступления. С учетом ваших обязанностей, человеческих и технических ресурсов, видно, что вы делаете свою работу совершенно некачественно», — сказал президент.

Жээнбеков назвал их деятельность «неэффективной» и заявил, что нужно изучить каждого сотрудника в структуре АКС на соответствие должности.

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