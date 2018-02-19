Видео: Мужчина попытался ограбить аптеку в Нарыне, но рассыпал все деньги

Милиция задержала 19-летнего парня по подозрению в ограблении в Нарыне. Камера засняла, как парень в маске ворвался в аптеку, схватил деньги, но по пути к выходу рассыпал купюры на пол.

В милиции Нарына сообщили изданию «Турмуш», что инцидент произошел вечером 18 февраля. В аптеку «Неман» зашел парень в маске, который напал на посетительницу и аптекаря. Женщины спрятались в одной из комнат и вызвали милицию.

В это время мужчина зашел за прилавок, взял коробку с деньгами и попытался скрыться.

Однако, уходя, он рассыпал деньги на полу, после чего начал собирать купюры. Мужчина собирал деньги на протяжении нескольких секунд, после чего сбежал с места происшествия.

Милиция задержала подозреваемого, им оказался 19-летний житель Бишкека. Против него возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

Владельцы аптеки оценили ущерб почти в 6 тысяч сомов.